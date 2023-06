Eduardo Gonçalves renova com o DFI Bad Aibling

Eduardo Gonçalves renovou com o DFI Bad Aibling. O treinador, natural de Bragança, vai ficar mais dois anos no emblema alemão, onde tem a seu cargo os sub-19, sendo que acresce a tarefa de director técnico.

O técnico, de 38 anos, decidiu continuar no futebol alemão pelas boas condições oferecidas pelo clube, rejeitando assim outras propostas, nomeadamente um possível regresso à China. “Apareceu uma proposta muito interessante para a Austrália, na cidade de Adelaide, onde o futebol está a evoluir. Também tive uma proposta para regressar à China, mas sinto-me bem onde estou. As pessoas aqui, na Alemanha, tratam-me bem e quando somos felizes onde estamos a mudança não se justifica”, explicou.

Eduardo Gonçalves vai continuar a trabalhar num país onde o jogo mais intenso e dinâmico. “Na Alemanha tem um bocadinho a obsessão por jogadores fortes e rápidos. Lá gostam do jogo com intensidade e não gostam de medir velocidades, ao contrário de nós que pensámos mais o jogo e temos um jogo mais pautado. Na Alemanha gostam do jogo mais vertical e pouco rendilhado”.

Eduardo Gonçalves chegou ao DFI Bad Aibling em Junho do ano passado para treinar as equipas sub-17 e sub-19. A experiência tem sido muito positiva e “desafiante”. “É um projecto que nos dá tempo para desenvolver os jogadores mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Conseguimos transmitir aos jovens jogadores o conhecimento táctico necessário para que aqui, na Europa, estejam preparados para os voos seguintes e o futebol profissional. Estivemos quatro meses sem perder”.

Esta é a quarta experiência do treinador brigantino no estrangeiro, depois da China, Dubai e Maldivas.