Eleições da ACB reagendadas

Até à data ainda não há candidatos a suceder a Rui Sousa que se demitiu no final de Março. Rui Sousa esteve pouco mais de três meses na liderança da ACB e deixou o cargo de presidente alegadamente pela falta de entendimento com os clubes.

A demissão da direcção afectou as provas regionais que estão para já sem data de início definida.