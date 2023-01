Empate amargo a começar o novo ano

Ainda não foi desta que o Grupo Desportivo de Bragança regressou às vitórias. A formação canarinha somou um ponto na deslocação ao terreno, difícil, do São Martinho, fruto do empate a zero, em jogo relativo à jornada 13 da série A do Campeonato de Portugal.

Num sintético completamente alagado, devido à chuva, a tarefa das equipas complicou-se, mas, ainda assim, o GDB foi a equipa que mais oportunidades para chegar ao golo.

Logo na fase inicial do encontro, Estanga rematou à barra e Camará só como guarda-redes pela frente não conseguiu activar o marcador. Depois, o jogo desenrolou-se, sobretudo, no meio campo, com muitos duelos. Até ao intervalo, a formação da casa ainda tentou a sorte na área do GDB, mas Fábio Mesquita resolveu sem problemas.

Na segunda metade, Gabi teve a melhor ocasião par chegar ao golo, mas foi travado por Rui Vieira que fez uma grande defesa.

“Foi um jogo num campo completamente alagado, além de ter um piso muito irregular. Depois é um campo pequeno o que faz com que as equipas estejam sempre em transições. Entrámos muito bem no jogo, com duas oportunidades claras. Na segunda pare tivemos duas oportunidades”, referiu Rafael Nascimento, técnico do Bragança.

O GDB inicia 2023 com um empate. Um resultado que sabe a pouco aos brigantinos. “Sabe a pouco não pela qualidade de jogo mas pelas oportunidades que conseguimos construir”, rematou o técnico.

No plantel, Ruben Gonçalves regressou à competição e à titularidade, após a paragem longa por lesão. De fora ficaram o defesa Óscar Barros e o médio Nuno Silvano.

Quanto a Capelo vai falhar o jogo da próxima jornada com o Brito. O capitão dos canarinhos viu o quinto amarelo e vai ficar de fora a cumprir um jogo de castigo.

O GDB soma agora nove pontos e continua de lanterna na mão, é último classificado.

