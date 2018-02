Empate amargo para o GDB

Um resultado com sabor diferente para as duas equipas. Se para o Mondinense foi o equivalente a uma vitória, o mesmo não se pode dizer do Bragança.

Os canarinhos mostram-se incapazes de largar a zona de despromoção, ocupam o 12º lugar, numa altura em que já estão sem margem para errar.

O jogo foi frio como o tempo mas ainda assim os da casa jogaram futebol q.b. para alcançar a vitória.