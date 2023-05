Empate caseiro adia festa do título

Terminou empatado a uma bola o jogo entre Grupo Desportivo de Bragança e Forte Carrazedense, relativo à jornada 16 do Campeonato Distrital de Juniores.

Um resultado que adiou a festa do título, pois os brigantinos tinham que vencer para se sagrarem campeões este sábado.

A jogar em casa, a formação treinada por Luís Tomé acusou a responsabilidade do encontro e na primeira metade não conseguiu chegar com perigo à área adversário. Foi mesmo o Forte Carrazedense a inaugurar o marcador. Biasi, aos 37 minutos, cabeceou certeiro após o canto cobrado por Umaro na direita.

O intervalo fez bem aos canarinhos e no segundo tempo estiveram sempre mais perto de marcar. O golo do empate só chegou na recta final da partida, aos 89’, com a assinatura de Simão Herdeiro. O camisola 18 do Bragança entrou aos 77 minutos e saltou literalmente do banco para fazer a diferença, marcou numa jogada de contra ataque, depois da assistência de Gabriel Kishener.

Para Luís Tomé, técnico do GDB, os seus jogadores acusaram em demasia a responsabilidade do jogo, sobretudo na primeira metade. “Adiamos a festa por culpa própria, pois os meus jogadores acusaram a pressão de termos de ganhar o jogo e notou-se o nervosismo e ansiedade, principalmente na primeira parte. Na segunda metade, tentamos ajustar algumas situações e melhorámos”.

E Gustavo Caiche, treinador do Forte Carrazedense, ainda acredita no título e lamentou as oportunidades de golo desperdiçadas pela sua equipa. “Tivemos três, quatro oportunidades para resolver o jogo. Num contra ataque sofremos o golo do empate. Enquanto matematicamente for possível nós acreditamos. A equipa do GDB é uma boa equipa. Foi um bom jogo”.

Grupo Desportivo de Bragança e Forte Carrazedense estão separados na tabela por quatro pontos, sendo que o GDB é líder com 40 e a formação de Carrazeda de Ansiães é segunda com 36.

Os brigantinos podem fazer a festa do título na próxima quarta-feira, dia 31, frente à ADSP Vale do Conde, um jogo de acerto de calendário relativo à jornada 14.

Nos restantes encontros da jornada 16: ADSP Vale do Conde 4 – Escola Crescer 3, GD Cachão 3 – Mirandela B 1, F.C. Vinhais 3 – Seixo Manhoses 1 e Macedo 4 – Moncorvo 3.