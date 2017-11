Empate caseiro coloca alvinegros na zona de despromoção

Começa a complicar-se a tarefa do S.C. Mirandela que tem vindo a cair na tabela classificativa.

A equipa da cidade do Tua não vence desde a jornada 6 (3-2 frente ao Vilaverdense), somando entretanto dois empates e duas derrotas.

Frente ao Pedras Salgadas, no domingo, o Mirandela não foi além de um empate num jogo nem sempre bem jogado, muito por culpa do relvado bastante irregular.