Empate “cinzento” num jogo de muitos duelos

Foi um jogo de muitos duelos, sobretudo na segunda metade, entre Mirandela e Tirsense.

Frente a frente duas formações muito semelhantes e ambas com um modelo de jogo assente num 3x4x3.

Na primeira metade, as oportunidades de golo foram quase inexistentes. Aos 39’, Afonso Sousa apontou a mira à baliza de Fábio Mesquita, que regressou ao São Sebastião na condição de adversário, mas o guarda-redes dos “Jesuítas” estava atento e desviou o perigo.

A segunda metade trouxe um jogo mais aberto, as equipas arriscaram mais e criaram ocasiões para marcar. A primeira pertenceu ao Tirsense, logo aos 48’, e resultou em golo. O coreano Yuk, após uma excelente desmarcação, rematou rasteiro e inaugurou o marcador.

Os locais reagiram bem e chegaram à igualdade aos 56 minutos. Diego Parini, à entrada da área, encheu o pé, após o canto cobrado por Katurra, e colocou a bola no fundo da baliza.

Até ao final do encontro, o golo podia ter surgido para os dois emblemas. Aos 80’. Parini fez um corte providencial e evitou o segundo do Tirsense e perto dos 90’ o avançado Henrique rematou com perigo.

Apesar do empate, o Tirsense manteve-se na liderança com 7 pontos. Quanto ao Mirandela desceu para o quinto lugar com 5 pontos. Na próxima jornada, a formação da cidade do Tua joga fora com o Limianos. Antes, esta quarta-feira, a equipa de André Irulegui defronta o Rebordelo na Supertaça Distrital Sílvio Carvalho.

Reacções

André Irulegui – Técnico SC Mirandela

“Encontrámos um adversário parecido em termos estratégico e de modelo de jogo. Hoje, em particular, tivemos mais duelos e volume de jogo. Houve momentos que foram controlados pelo Tirsense e já esperávamos isso. Baixámos linhas porque esperávamos fazer a transição, fizemos mas não concretizamos”.

Álvaro Madureira - Técnico do Tirsense

“O Mirandela é uma equipa que faz muita pressão. A minha parte foi um pouco partida e sem grandes oportunidades. A segunda metade foi mais aberta, com muitas piscinas para um lado e para o outro. O ponto que levámos daqui não era o que pretendíamos, mas acaba por ser mais um e passo a passo vamos amealhando”.