Empate com sabor a vitória

Empate a uma bola foi o resultado do confronto entre Vizela, líder da série A, e G.D. Bragança, 14º classificado.

Antevia-se um jogo muito difícil para os transmontanos frente à única equipa do campeonato que ainda não sofreu qualquer derrota.

Quebrar a invencibilidade dos minhotos era a pretensão do GDB, apesar de ser uma missão quase impossível, e o golo de Serginho deu esperança aos canarinhos.

Contudo, Correia sentenciou o jogo, fixou o resultado em 1-1 e evitou a primeira derrota da formação treinada por Carlos Cunha.