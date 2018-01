Empate penalizador

A formação de Artur Pereira entrou bem no jogo e logo no primeiro minuto chegou à vantagem através de Patrick Simão, o goleador da equipa e melhor marcador da competição agora com 16 golos.

O Mogadouro assumiu desde o primeiro segundo o domínio do encontro e isso traduziu-se no 2-0 através de Patrick Erick. Seguiram-se quatro boas oportunidades para dilatar ainda mais o resultado, mas os transmontanos foram esbanjadores.

Até ao intervalo os da casa ainda reduziram para 1-2 com um tento de Pedro Andrade e Miguel Castro marcou para o Mogadouro. 1-3 foi o resultado no final dos primeiros 20 minutos.

A segunda metade foi de protestos com os homens de Artur Pereira a reclamar duas grandes penalidades, mas a dupla de arbitragem de Viana do Castelo fez vista grossa nos dois lances.

Em desvantagem no marcador o São Mateus lançou o quinto elemento e acabou por surtir efeito já que Pedro Andrade e Cueca marcaram no último minuto, dois golos que fixaram o resultado em 3-3.

Apesar do empate, o Mogadouro manteve-se na terceira posição com 21 pontos. Na próxima jornada, marcada para sábado (dia 6), os academistas jogam em casa com o Paredes, último classificado da série.