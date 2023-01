Empresa de Bragança prepara participação na Altice Empresas Corporate Padel League

Uma empresa de Bragança, a Global Móvel, prepara-se para participar na Altice Empresas Corporate Padel League by Negócios 2023.

O torneio é organizado pela Altice Empresas, em parceria com Jornal de Negócios, e vai reunir mais de 1900 participantes, em representação de 192 empresas. A competição, a fase zonal, vai decorrer em seis regiões do país, entre os meses de Janeiro e Março.

O Padel é uma modalidade recente no nosso país e teve um crescimento exponencial na década de 90.

Mas o que é o Padel e quando começou a ser praticado no nosso país? A história deste desporto aponta o México como o país de origem, em 1969. É uma modalidade de raquetes, jogada a pares e associado a um misto de ténis e squash.

O campo é rectangular, fechado, com painéis lisos de vidro ou por paredes e ainda com rede metálica, tem 10 metros de largura por 20 de comprimento e uma rede ao meio. A superfície do campo pode ser de relva sintética, alcatifa ou betão poroso, sendo as duas primeiras as mais utilizadas. Pode ser praticado em campos indoor, outdoor ou semi-cobertos.

Só há cerca de 20 anos é que se pratica Padel em Portugal

A Portugal, o Padel chegou em 2001, mas só em 2008 ganhou um novo impulso com a organização Campeonato da Europa em Portugal, conseguindo a equipa das Quinas a sua melhor classificação, o 3.º lugar. A partir daí começou a crescer o número de praticantes e a criação de clubes.

De acordo com os últimos dados da Federação Portuguesa de Padel, no nosso país há mais de 1000 campos, 300 clubes e cerca de 200 mil praticantes.

No interior do país, neste caso no distrito de Bragança, começam a surgir praticantes deste desporto. Em Macedo de Cavaleiros, o município, construiu mesmo um campo outdoor face ao interesse crescente pela modalidade.

Em Portugal há cerca de 200 mil praticantes

Em Bragança, ainda não há qualquer espaço adequado a este desporto mas há praticantes que para treinar e jogar têm que se deslocar para outras localidades, nomeadamente Alcanices, em Espanha.

Exemplo disso são Rui Neto, Joel Anjos e Vítor Garcia. Todos praticavam outros desportos até experimentarem Padel. “Trouxe, por assim, dizer a prática da modalidade para Bragança. Sou de Paços de Ferreira e há 12 anos que estou em Bragança. Temos um grupo de futsal e um dia convidei-os para ir a Paços jogar. Começaram a praticar e ganharam o gosto”, referiu Rui Neto, responsável pela empresa Global Móvel.

O empresário garante que é uma modalidade “muito fácil de aprender”.

E Vítor Garcia, praticante de BTT e ténis, rapidamente ganhou o gosto pelo Padel. “Fui experimentar e gostei. É um desporto fácil de gostar”, afirmou.

Joel Anjos, que também faz parte da equipa, diz mesmo que o Padel é algo “que se entranha”. “Começamos a treinar e a jogar e depois não queremos parar. Depois, é uma modalidade para toda a gente. Tanto jogam crianças, como adultos ou idosos”.

Falta de espaços é um entrave ao crescimento da modalidade no distrito de Bragança

Mas, na cidade de Bragança, há um obstáculo ao crescimento da modalidade, a falta de espaços próprios para treinar e jogar. Paços de Ferreira, Vila Real, Porto e Alcanices são, por norma, os locais escolhidos para praticar a modalidade. “No ano passado um ginásio de Bragança chegou a publicar nas redes sociais que ia avançar com o Padel, mas, segundo percebi, por questões burocráticas não permitiram que instalassem um campo”, explicou Joel Anjos.

Apesar da falta de espaços, este grupo de amigos já prepara a participação na Altice Empresas Corporate Padel League by Negócios 2023.

Rui Neto acredita numa boa prestação. O objectivo é levar o nome de Bragança a outras paragens. “A ideia é levar o nome da cidade para o torneio. Vamos participar com o nome da minha empresa, mas no fundo vamos representar todas as empresas de Bragança”.

A competição, as fases regionais, inicia-se nos dias 20,21 e 22 de Janeiro na região centro do país, mais concretamente no Aveiro Padel, e termina nos dias 11 e 12 de Março com as finais a decorrerem no Oeiras Padel Academy.

A Global Móvel entra em prova entre os dias 24 e 26 de Fevereiro, no Porto.