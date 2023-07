Encontro de Gerações leva brigantinos à Senhora da Ribeira para se reverem e conviverem

Sair da rotina e da aldeia, onde, habitualmente, se passam a maioria dos dias, conviver, rever amigos e conhecer ainda mais gente, foi com este propósito que mais de 2500 pessoas rumaram, no domingo, ao Santuário de Nossa Senhora da Ribeira, em Quintanilha, no concelho de Bragança. Este foi já o 17.º Encontro de Gerações, promovido pelo município de Bragança, em parceria com as juntas e uniões de freguesia, e o propósito é simples, unir e reunir as gentes de todas as localidades brigantinas. Manuel Branco, de Varge, teve como que uma festa de aniversário, por antecedência, já que no dia a seguir assinalou 70 anos de vida. Um encontro anual que não perde porque “dá para ver a maioria da gente mais idosa das aldeias do concelho, que, tendencialmente, não é assim tão fácil encontrar”. E de Varge “só não costuma participar quem está um pouco mais incapacitado e não consegue andar”… porque, de resto, “vem tudo”. Irene Nascimento, de Aveleda, também não quis faltar à festa. “Gosto de vir porque me reencontro com amigos que há muito não vejo e porque dá para conhecer muita gente”, rematou, dizendo ainda que “é importante sair da rotina”. De Rebordãos foi Orlando Vaz. “É um encontro muito bom para ver pessoas que não se costumam ver. É bom conviver e sair da aldeia”, vincou o participante que tem vindo “sempre” que pode. Orlando Ferreira, de 88 anos, veio de Quintela de Lampaças. Contou que “já há uns anitos” que não ia mas decidiu que, este ano, havia de voltar. “Há coisas muito más, todos os dias, a passar na rádio e na televisão. Coisas nunca antes vistas. Por isso, vim distrair-me”, esclareceu. Adérito Pires, de Freixedelo, costuma marcar presença “quando há vagar”. “Conhecer pessoal” é o propósito para o tirar de casa. “As aldeias estão desertificadas e aqui, ao menos, vemos gente”, frisou, dizendo que o espaço, que vai mudando todos os anos, de forma a percorrer o concelho, “é agradável”. José Barrigão, de Rio Frio, é emigrante. Há cinco anos que não vinha a Portugal e decidiu, nesta sua passagem pela terra, participar no encontro de gerações. “Estou muito contente. Há muito tempo que não vinha cá e, de repente, encontro, aqui, muita gente da aldeia e de outras localidades vizinhas, que há muito não via”, esclareceu. César Montes, de Paço de Rio Frio, foi à festa porque “é bonito estar toda a gente junta”. “Também venho para beber uns copos, também é preciso, faz falta”, rematou, dizendo ainda que “parece que, com isto, se recordam outros tempos, em que as pessoas se encontravam pelo campo, quando se andava com as cabras, as vacas e as ovelhas”. Este é, habitualmente, um dia de festa para o concelho. Este ano a “reunião” dos brigantinos aconteceu em Quintanilha, tendo contado com a celebração de uma eucaristia, em louvor de Nossa Senhora da Ribeira, na capela do Santuário, seguida de uma procissão e, depois, de um almoço convívio e de uma tarde recreativa. A iniciativa, organizada pelo município de Bragança, contou ainda com o apoio, além das juntas e uniões de freguesia, de várias IPSS’s, da Unidade Local de Saúde do Nordeste, da GNR, dos Bombeiros Voluntários de Bragança, do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento XVIII, da Unidade Pastoral de Santo Cristo e da Confraria de Nossa Senhora da Ribeira.