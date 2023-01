Encontros de Escolas de Ciclismo regressam ao calendário da ACB

O regresso dos Encontros de Escolas é a grande novidade da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) para o novo ano.

Foi em 2018 que a ACB realizou os últimos encontros direccionados para os mais novos, entretanto a pandemia veio adiar os planos da associação para reactivar as actividades para os jovens ciclistas. “É algo que sempre quisemos, que a formação fosse a primeira aposta, mas com a pandemia e outras situações foi difícil. Agora, quatro clubes mostraram vontade em retomar o projecto”, disse Miguel Monteiro, presidente da ACB, em entrevista ao Jornal Nordeste.

Outra questão que dificultou o regresso dos Encontros de Escolas de Ciclismo foi a falta de treinadores. Se antes a Federação Portuguesa de Ciclismo permitia aos clubes dispor do treinador partilhado, actualmente cada escola tem de ter o seu próprio técnico. Há para já dois treinadores habilitados, no CC Vila Flor e Vinhais Extreme, e um técnico estagiário, no Velo Clube de Bragança.

A juntar-se a isto tudo a principal, se não a maior, dificuldade, a escassez de apoios financeiros. “Os clubes, as escolas de ciclismo, vivem de apoios, nomeadamente dos municípios. O que acontece em algumas situações é esse apoio tem vindo a diminuir e há clubes que não conseguem manter os miúdos em actividade por causa da questão do treinador e dos transportes”, acrescentou.

Miguel Monteiro reconhece que é difícil competir com outras modalidades, nomeadamente com o futebol, mas recorda que o ciclismo é o segundo desporto que mais praticantes tem na região. “Neste momento ainda estão a ser feitos os pedidos de licenças para este novo ano, mas costumámos ter à volta 600 a 700 ciclistas, maior parte de CPT (Ciclismo para Todos). Gostávamos de chegar aos 1000, um número que já tivemos. Retomamos as competições em 2022, mas não com toda a força porque muitas provas foram anuladas, algumas por falta de apoios. Se não houver apoios nem os clubes nem as associações não conseguem organizar eventos”.

E é por falta de meios financeiros que a II Volta ao Nordeste Ciclismo Feminino corre o risco de não se realizar este ano. Em 2022, a ACB fez a aposta num evento que trouxe ao distrito 11 equipas, a maioria espanholas, mas pode não se repetir. “Não há certezas de que se volte a realizar. A primeira edição foi um sucesso, com 11 equipas, nem a Volta a Portugal Feminina teve tantas equipas. Foi uma prova que agradou a toda a gente, mas os gastos relacionados com a sua organização são superiores à masculina. No calendário não aparece porque está dependente de termos ou não um bom patrocínio. Vamos ver”.

Já a IV Volta ao Nordeste vai para a estrada nos dias 29 e 30 de Abril e 1 de Maio. A competição é já uma referência e ganha cada vez mais dimensão. Contudo, é uma prova que continua a ser mais valorizada pelos ciclistas de fora do distrito na opinião de Miguel Monteiro. “Apesar de reservarmos inscrições para os clubes do distrito apenas três participaram na última edição. Temos sempre mais ciclistas de fora. É uma prova que promove a região e que consegue concentrar os visitantes, os ciclistas durante dois ou três dias, dependendo do número dias de competição, comparando com as provas da moda em que os ciclistas do distrito participam em larga escala, tipo granfondos ou clássicas”.

O ano arranca com as provas de BTT. No dia 22 de Janeiro começa o Open Regional de XCM, que este ano conta com sete provas, em Miranda do Douro com o Passeio BTT L´Crenque. No dia 29, do mesmo mês, o Velo Clube de Bragança, realiza o V BTT S. Julião, em São Julião, no concelho de Bragança.

A terceira prova está marcada para o dia 14 de Maio em Valbom dos Figos, Mirandela, com a tradicional Rota do Azeite.

Mais para o final do ano, o CC Macedo de Cavaleiros organiza o BTT Azibo no dia 1 de Outubro, segue-se o BTT Vila Flor no dia 8 do mesmo mês e no dia 22, em Vinhais, o Tour da Castanha.

O Open Regional de XCM termina no dia 12 de Novembro com o Open Vimont, na aldeia de Vilar do Monte, em Macedo de Cavaleiros.

São provas que, à semelhança da Volta ao Nordeste, trazem inúmeros betetistas de várias localidades do país. “Todos os dias recebo mensagens de ciclistas sobretudo da zona do Minho a perguntar quando temos o calendário disponível porque querem começar a preparar a época”, destacou o presidente da ACB.

Miguel Monteiro refere que não foi fácil calendarizar as provas, devido “a várias indefinições”, e que há eventos que poderão ser ainda organizados, mas “em formato de passeio”.

Certo é que na vertente de estrada há apenas duas provas certas no calendário de 2023, a Crono Escalada de Vinhais, no dia 27 de Maio, e a Crono Escalada de Freixedelo, em Bragança, no dia 27 de Agosto.

Os dias 23, 24 e 25 de Junho estão reservados para uma prova de cariz nacional. Miguel Monteiro adianta pormenores, mas tudo aponta para o regresso dos Campeonatos Nacionais de Estrada, que se realizaram em Mogadouro no ano passado. “Ainda não há certezas de que se volte a realizar no distrito de Bragança, mas sabemos que o presidente do Município de Mogadouro quer voltar a receber a competição e nós, ACB, também. É a segunda prova mais importante do calendário nacional, logo a seguir à Volta a Portugal, que lotou a hotelaria e a restauração, não só do de Mogadouro como dos concelhos vizinhos”.

Miguel Monteiro considera importante trazer para o distrito provas com dois ou mais dias, pois são essas que promovem o território e mexem com a economia local. “Queremos que as pessoas fiquem na região mais que um dia. O objectivo é mexer com a economia local. Queremos apostar no ciclismo e na economia e por isso precisámos da ajuda de todos, municípios, empresas e de todos os que queiram ajudar. A intenção da associação não é ganhar dinheiro com isso, mas com os poucos recursos que temos fazermos grandes eventos. Se tivermos mais recursos mais eventos podemos fazer”.

Em “stand-by” está a nova sede da Associação de Ciclismo de Bragança. O anterior espaço não oferecia condições condignas para os responsáveis da ACB desenvolverem o seu trabalho e neste momento a associação está sem sede. “Neste momento não temos sede. Estamos à espera. O município de Bragança ficou de nos arranjar um espaço, estamos à espera. Neste momento temos dois estagiários de desporto que deveriam ter um espaço físico para realizar o seu trabalho e não têm”.

No que diz respeito ao Calendário de Actividades para 2023, estão programados vários passeios de BTT entre os quais a 1ª etapa do GPS EPIC SAMSYS, no dia 18 de Fevereiro, em Torre de Moncorvo.

Foto FPC