Equipa sub-15 da Escola Arnaldo Pereira vence no pontapé de saída da Taça Nacional de Futsal

A formação sub-15 da Escola Arnaldo Pereira venceu, este domingo, o Rio Ave por 3-4 na primeira jornada da Taça Nacional de Futsal.

Rodrigo Vaz esteve em destaque ao fazer hat-trick e Alex Barrigão também marcou para os brigantinos.

Na próxima jornada, marcada para o dia 26 de Março, a formação treinada por Hugo Martins joga em casa com o GD Vilar de Perdizes, que na jornada inaugural perdeu por 2-9 com o GCR Nun´Álvares.

Já em sub-19 a Escola Arnaldo Pereira perdeu, 3-2, com a Academia Johnson Januário no arranque da Taça Nacional e os sub-17 também sofreram uma derrota no pontapé de saída da competição por 2-5 com a Academia Johnson Januário, num jogo realizado na sexta-feira. Diogo Fernandes (28’) e Rafael Fernandes (35’) marcaram os tentos da equipa brigantina.

Foto de EFAP