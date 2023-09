Equipas da Divisão de Honra já conhecem o calendário de jogos para a época 2023/2024

A estreia do Leão Negro e o regresso, 31 anos depois, do Grupo Desportivo do Cachão ao futebol sénior são as grandes novidades da Divisão de Honra da A.F. Bragança para a temporada 2023/2024 e defrontam-se na primeira jornada.

A prova tem pontapé de saída marcado para o dia 24 de Setembro e conta com 12 equipas, que já conhecem o calendário de jogos.

O Grupo Desportivo de Bragança, assumido candidato ao título, vai iniciar o campeonato fora de portas frente ao Vila Flor SC. Para garantir o regresso ao Campeonato de Portugal será fundamental “entrar em todos os campos para vencer, sempre com respeito pelos adversários”, como frisou Tony Afonso, director. “Assumimos desde logo que íamos formar uma equipa para ser campeã, não vamos fugir a isso”, acrescentou.

A participação de novas equipas é para Tony Afonso “muito positivo. “Quanto mais equipas, mais competitivo é o campeonato e mais jogos tem. Nós temos de nos focar no nosso trabalho e se formos competentes no final vamos concretizar o nosso objectivo, que é a subida de divisão”.

O regresso do G.D. Cachão é também aplaudido por António Ramos, presidente da Associação de Futebol de Bragança, que reitera a intenção de todos os concelhos terem uma equipa a competir no distrital. “Ainda me lembro do G.D. Cachão jogar no distrital e no nacional. É um bom regresso. Para a associação é positivo haver novas equipas e que se consigam manter no campeonato. Desde o início que defendemos a ideia de cada concelho ter uma equipa no distrital, o que dá 12. Assim conseguimos fazer um campeonato com alguma qualidade e competitividade”.

A abrir o campeonato distrital de futebol, no dia 24 de Setembro, realizam-se os jogos Macedo – Rebordelo, FC Vinhais – Carção, Vila Flor SC – Bragança, GD Cachão - Leão Negro, Argozelo - Moncorvo e Mirandês - Estudantes Africanos.

Quanto à Taça Distrital, a primeira mão da primeira eliminatória joga-se no dia 15 de Outubro e estão agendados as seguintes partidas: FC Vinhais – Mirandês, Leão Negro – Rebordelo, Argozelo - GD Cachão, Macedo - E. Africanos.

Ficaram isentos da primeira eliminatória: Carção, Moncorvo, Bragança e Vila Flor SC.

Os quartos-de-final estão agendados para os dias 14 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2024. As meias jogam-se a 3 de Março e 7 de Abril do próximo ano. Quanto à final está marcada para o dia 5 de Maio de 2024, faltando apenas definir o local.

Esta temporada, não participam no distrital de futebol o Forte Carrazedense, os Lusos MC SAD, após o escândalo da Academia BSports à qual estava ligado o clube, e o Mirandela B, que chegou a anunciar o regresso à competição.