Equipas femininas do CTM com fim-de-semana positivo

A formação masculina do CTM Mirandela parece não conseguir passar esta fase menos boa em termos de resultados.

A formação mirandelense perdeu, no passado sábado, fora de portas, com o CTM Lousada por 4-1, na jornada 9 do campeonato Nacional da 2ª Divisão, zona norte.

André Batista venceu o jogo de singulares por 0-3 com os parciais de 11/13, 5/11, 4/11. Já no jogo de pares com Ruben Ricardo, a dupla da cidade do Tua perdeu 3-0 (11/2, 11/2, 11/6).

Quanto ao pequeno Rafael Kong também saiu derrotado da partida com Rui Queirós por 3-0 (11/7, 11/6, 11/8).

O CTM Mirandela é sétimo classificado.

No sector feminino, a equipa C do clube mirandelense venceu o Alvito por 4-0, jogo de acerto de calendário relativo à jornada 2.

Inês Salgado, Inês Santos, Matilde, Inês Assunção e Sílvia Santos estiveram em bom plano.

Quanto à equipa B também venceu o Alvito pelo mesmo resultado numa partida relativa à jornada 3.

Joana Lopes, Rita Varejão, Inês Batista e Joana Fins estiveram irrepreensíveis.