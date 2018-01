Equipas já conhecem adversários nos quartos-de-final da Taça da A.F.Bragança

O sorteio realizado ontem, à noite, ditou que se joga o Rebordelo – Vila Flor SC, Vimioso – Estudantes Africanos, F.C. Vinhais – F.C. Carrazeda e Sendim – Moncorvo.

A primeira mão está marcada para o dia 18 de Fevereiro e a segunda para 11 de Março.

Também foram sorteados os jogos das meias-finais. O vencedor da partida entre Rebordelo e Vila Flor SC defronta a equipa vencedora do encontro Vimioso – Estudantes Africanos.

Quanto ao vencedor do jogo entre F.C. Vinhais e Carrazeda vai encontrar nas meias-finais o vencedor do encontro Sendim – Moncorvo.

O primeiro encontro das meias-finais está agendado para o dia 31 de Março e a segunda mão para 23 de Abril.

A final joga-se a 27 de Maio.