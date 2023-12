Erika Gomes foi convocada pela primeira vez à Selecção Nacional Sub-16

A guarda-redes do SC Mirandela foi convocada pela seleccionadora nacional Susana Bravo, para o estágio da equipa das Quinas agendado para os dias 11, 12 e 13 de Dezembro, no Luso, na Mealhada.

Erika Gomes não esconde a satisfação de ser chamada pela primeira vez. “Estou muito contente por ser convocada. Vai ser uma mais-valia para aumentar a minha confiança”.

A guarda-redes, de apenas 15, actua no escalão de juniores de futebol feminino do SC Mirandela. “Como no clube não há juvenis, estou a jogar nas Sub-19”, sublinhou.

A Selecção Portuguesa Sub-16 feminina irá realizar, ao longo deste estágio de preparação, quatro sessões de treino e um jogo amigável.

