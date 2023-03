Escola Arnaldo Pereira já conhece o calendário de jogos da Taça Nacional

Já estão definidos os calendários de jogos da primeira fase da Taça Nacional de Futsal em sub-15, sub-17 e sub-19.

No escalão de sub-15, a Escola Arnaldo Pereira está colocada na série A da Zona Norte e no pontapé de saída da prova, marcado para o dia 19 de Março, joga com o Rio Ave FC. Do grupo do emblema brigantino fazem parte ainda o GD Vilar de Perdizes, e uma formação de Braga que ainda não indicada à FPF.

A primeira fase da competição é disputada por 24 clubes, divididos por seis séries de quatro clubes cada. Em cada série os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos.

Os dois clubes melhor classificados de cada série, num total de 12, são apurados para a 2.ª fase, enquanto os restantes clubes descem automaticamente aos campeonatos distritais.

Em sub-17, os brigantinos integram a série A com o GCR Nun´Álvares , Academia Johson Januário e FUTFÊNIX.

Na jornada inaugural, marcada para o dia 19 de Março, a Escola Arnaldo Pereira recebe a Academia Johson Januário.

Participam nesta fase 24 clubes divididos por duas zonas (Norte e Sul), com três séries, num total de doze, e os restantes descem automaticamente aos distritais.

No escalão de sub-19, a EFAP joga fora com a Academia Johson Januário no arranque da competição, que está marcado para sábado, dia 18 de Março.

Nesta prova estão 24 equipas em competição divididas por oito séries de três equipas cada. Os dois clubes melhor classificados de cada grupo, num total de 16 clubes, são apurados para a segunda fase. Os restantes descem aos campeonatos distritais.

Foto de FPF