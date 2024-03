Escola Arnaldo Pereira não aproveitou a folga do Miranda do Douro e perdeu com o Sendim

O Grupo Desportivo de Sendim venceu na visita à Escola Arnaldo Pereira, por 2-3. O jogo pontuou para a jornada 16 do Campeonato Distrital de Futsal de Bragança e foi disputado no sábado, no Pavilhão da Coxa, em Bragança.

A Escola Arnaldo Pereira abriu uma vantagem de dois golos por intermédio de Valdir Ramos (4’) e Guilherme Afonso (10’). No entanto, a formação brigantina deixou escapar o resultado e o Sendim operou a remontada com os golos de Vitor Kulzer (15’), Diogo Rodrigues (23’) e Norman Maniche (39’), fixando o resultado em 2-3 favorável à turma mirandesa.

Manuel Rodrigues, treinador da Escola de Futsal Arnaldo Pereira, lamentou os erros defensivos e a falta de concretização da formação de Bragança. “Cometemos alguns erros defensivos e não acertámos na finalização. Foi um jogo muito partido, com bastantes oportunidades para os dois lados, temos que dar os parabéns ao Sendim e temos de continuar a trabalhar”.

Bina Nascimento, técnica do Grupo Desportivo de Sendim, referiu que foi um triunfo suado. “Foi um duelo muito dividido e acabou por ser uma vitória muito suada. Neste jogo demonstramos que somos capazes, mesmo com algumas ausências de peso continuamos na luta. Ainda há muitos jogos por disputar e vamos tentar terminar nos lugares cimeiros”.

Nas restantes partidas da competição, o Grupo Desportivo de Torre Dona Chama venceu na recepção ao Ala, 9-3 foi o resultado.

O Sporting Clube Moncorvo triunfou em casa, por 4-1, diante do Alfandeguense.

E o Águia FC Vimioso ganhou em casa frente ao Freixo, por 9-6.

Nesta ronda, folgou o Clube Desportivo de Miranda do Douro. A equipa mirandesa lidera a competição com 40 pontos, resultado de 13 vitórias e um empate.

O Sporting Clube Moncorvo ocupa o segundo lugar com 34 pontos, a Escola Arnaldo Pereira está em terceiro também com 34 pontos.

Classificação do Campeonato distrital de Bragança:

1º CD Miranda do Douro 40

2º Sporting Clube Moncorvo 34

3º Escola Arnaldo Pereira 34

4º GD Torre Dona Chama 29

5º GD Sendim 26

6º Águia FC Vimioso 22

7º FC Mirandela 15

8º ACRD Ala 13

9º Alfandeguense 9

10º GD Freixo 1

11º Pioneiros de Bragança 1