Escola Arnaldo Pereira, SC Moncorvo e GD Torre Dona Chama qualificam-se para a Final Four da Taça Distrital de Futsal

Sexta-feira foi dia de Taça Distrital de Futsal. A Escola Arnaldo Pereira/Habinordeste venceu a ACRD Ala por 5-1, no segundo jogo dos quartos-de-final, e carimbou a passagem para a Final Four da competição.

Quanto ao SC Moncorvo também segue para a próxima fase da taça. A equipa treinada por Jorge Paiva perdeu, 5-4, com o G.D. Sendim, mas tinha vencido a primeira mão por 7-4.

O jogo entre CSP Vila Flor e G.D. Torre Dona Chama terminou empatado a duas bolas mas é a formação do concelho de Mirandela que passa à Final Four já que tinha vencido o primeiro encontro por 4-2.

Apurado restava já o Clube Desportivo Miranda do Douro. A formação mirandesa perdeu na passada quarta-feira com o Vimioso por 3-2 mas trazia do primeiro jogo uma vitória por 6-4.

A Final Four da Taça Distrital de Futsal joga-se nos dias 3, 4 e 5 de Março.

