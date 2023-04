Escola Arnaldo Pereira sofre derrota em sub-17 e em sub-19

A formação sub-17 da Escola Arnaldo Pereira sofreu, na quinta-feira, a segunda derrota consecutiva na Taça Nacional de Futsal sub-17.

Os comandados de Hugo Martins perderam por 5-4 com a Academia Johnson Januário na quarta jornada da competição.

Ao intervalo, a equipa de Carrazedo de Montenegro vencia por 2-1 com golos de Alex Oliveira (2’) e Vítor Guedes (4’). Rafael Fernandes (14’) marcou para os brigantinos.

Na segunda metade, os locais voltaram a fazer mexer o marcador. Vítor Guedes (22’) fez o 3-1, o segundo da conta pessoal, e José Miranda assinou o 4-1.

A reacção da Escola Arnaldo Pereira chegou com um golo de Rafael Alves aos 24 minutos, que reduziu para 4-2. Entretanto, Rodrigo Cunha aumentou a contagem para 5-2.

Leandro Carvalho e Rafael Alves ainda marcaram para a formação de Bragança, fizeram o 5-4, mas não chegou para anular a vantagem da Academia Johnson Januário.

Os brigantinos seguem no terceiro lugar com 3 pontos e na próxima jornada, a penúltima da primeira fase, jogam foram com o Viana Academia Futfênix.

Quanto aos sub-19 da Escola Arnaldo Pereira também defrontaram a Academia Johnson Januário, um jogo, esta sexta-feira, que perderam por 3-8. O próximo jogo da equipa de Bragança, que ainda não pontuou, está marcado para o dia 23 de Abril, a última jornada, frente ao Nogueiró e Tenões.

Os sub-15 jogam amanhã em casa com o Rio Ave na quarta jornada da Taça Nacional. O jogo tem início às 16h00, no Pavilhão da Coxa.