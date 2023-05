Escola Crescer conquista título distrital de iniciados e garante pela primeira vez presença no nacional

Depois da festa adiada, a Escola de Futebol Crescer garantiu esta quinta-feira o título de campeã distrital de iniciados, após o triunfo por 0-2 frente ao F.C. Mãe d´Água, dérbi citadino de acerto de calendário relativo à sexta jornada.

A jovem equipa treinada por Marco Móbil vinha de uma derrota caseira (1-2) com o S.C. Mirandela, o seu mais directo adversário, mas isso não desmotivou os brigantinos, que viram os festejos ser adiados.

O primeiro golo surgiu aos 30 minutos fruto de um autogolo. Ruben, avançado do F.C. Mãe d´Água, marcou de cabeça na própria baliza. O segundo golo apareceu na segunda metade, aos 49’, com a assinatura de Chico.

O título somado é o culminar de uma época “de muito trabalho”, como destacou o director, Miguel Lobão, e há muito ambicionado pela escola de futebol. “Queríamos ter conseguido isto já no passado fim-de-semana, não conseguimos, a ansiedade é normal nestas idades. Foi uma excelente vitória, uma boa temporada, os miúdos estão de parabéns”.

O percurso da jovem equipa é quase perfeito, quase porque o outro objectivo seria concluir a época invicta o que não vai acontecer, pois sofreu uma derrota com o S.C. Mirandela.

Chico, autor do segundo golo com o F.C. Mãe d´Água, destacou a capacidade de reacção do grupo. “Estou muito contente. Ganhámos com o esforço de roda a gente. Vínhamos de uma derrota, levantámos a cabeça e hoje conseguimos. É uma alegria total. É o meu primeiro título”.

O mesmo sentimento é partilhado pelo capitão, José Lobão. “É Uma alegria. Gostávamos de ter terminado invictos mas não deu. Vínhamos de uma derrota e tínhamos algumas lesões, mas conseguimos superar”.

A Escola Crescer é campeã distrital de iniciados e garantiu, pela primeira vez, a participação no Campeonato Nacional sub-15 da 2ª Divisão na próxima época.

Os brigantinos vão terminar o campeonato fora de portas, no próximo domingo, com o Seixo de Manhoses.