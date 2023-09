Escola Crescer empata na recepção ao Lomarense

O encontro da 3ª jornada da série A do Campeonato Nacional sub-15 da II Divisão, realizado no domingo, no Parque Desportivo de Santa Apolónia, em Bragança, terminou com um empate a zero bolas entre Escola Crescer e Lomarense.

O jogo foi muito disputado e o equilíbrio foi a nota dominante. O desafio passou, sobretudo, por duelos no centro do terreno e teve poucas ocasiões de golo.

Na formação brigantina, destaque para José Aleixo que esteve muito disponível nas tarefas defensivas.

José Teixeira, técnico da Escola Crescer, referiu que “foi um jogo muito fechado” e que “o resultado espelha o equilíbrio que pautou a partida”. “Foi um ponto importante e equipa está a crescer”, acrescentou.

Na equipa minhota, Joana Carvalho diz ter sido um resultado justo. “Controlámos mais o jogo com bola, mas acabámos por pecar no último terço. O adversário defendeu bem e o empate acaba por ser justo, foi um bom jogo”, proferiu a timoneira.

Após três jornadas, o Lomarense ocupa o terceiro lugar da competição com sete pontos. Quanto à equipa transmontana está na sétima posição com dois pontos, resultantes dos empates caseiros com a AD Chafé e com o Lomarense.

A Escola de Futebol Crescer visita no próximo domingo a ADC Aveleda, também do distrito de Braga, às 15h00.

Foto de Escola Crescer