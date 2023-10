Escola Crescer sofre derrota caseira frente ao líder Rio Ave

A equipa vilacondense foi mais forte durante a partida e ao intervalo já vencia por 2-0, com golos de Tiago Santos e Rodrigo Branco. Na segunda metade a equipa manteve o domínio e já perto do apito afinal Guilherme Rocha fez o 3-0.

José Teixeira, treinador da Escola Crescer, reconheceu a qualidade do adversário. “O Rio Ave é uma das melhores escolas de formação país. As realidades são diferentes e é a jogar com estes adversários que aprendemos. Não posso pedir mais aos meus rapazes, lutaram o jogo todo”.

O técnico do Rio Ave, Ricardo Braziela, afirmou que o Rio Ave foi um justo vencedor. “Tivemos boa qualidade de jogo, fomos uns justos vencedores”. A equipa tem como objectivo subir de divisão. “O objectivo é esse. Está a começar o campeonato para já seguimos líderes, mas não quer dizer nada”, referiu.

A formação vilacondense tem seis vitórias em seis jogos, assim como o SC Braga B, e ocupam o topo da tabela com 18 pontos. A Escola Crescer tem cinco pontos à sexta jornada e vai defrontar no próximo domingo a Diogo Cão, às 11h00, no Complexo Desportivo da UTAD, em Vila Real.