Escola Crescer sofre derrota na Póvoa de Varzim

Depois do empate caseiro na jornada inaugural do Campeonato Nacional sub-15 da II Divisão, a Escola Crescer perdeu no reduto do varzim por 3-1.

Os brigantinos, orientados por José Teixeira, ainda estiveram a vencer com um golo de Gabriel Pires aos seis minutos. Mas, ainda antes do intervalo, aos 18’, os poveiros igualaram (1-1) através de Cristiano Fangueiro.

Na parte complementar do encontro, os “Lobos do Mar” acabaram por chegar à vitória com golos de Gustavo Reis aos 73’ e Rodrigo Craveiro aos 80 minutos,

A Escola Crescer segue no sexto lugar com um ponto e na próxima jornada, no dia 17 de Setembro, recebe o Lomarense que este domingo venceu a Aveleda por 1-0.

Quanto ao Varzim está na terceira posição com seis pontos.

Foto de Escola Crescer