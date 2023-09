Escola Crescer soma empate na estreia no nacional

A Escola Crescer somou, no sábado, um empate, 1-1, frente à Associação Desportiva Chafé na estreia no Campeonato Nacional sub-15 da II divisão.

A equipa brigantina esteve em vantagem no marcador com um golo de Zé Luís e na segunda metade, após a paragem do encontro devido ao mau tempo, os visitantes chegaram à igualdade.

“Há duas partes distintas”, na opinião do técnico da Escola Crescer, José Teixeira. “A primeira parte foi muita boa. Depois há um outro jogo após o temporal, em que houve uma paragem do encontro. O jogo partiu muito para os duelos e acabámos por sofrer um empate. Nesse sentido o resultado acaba por saber a pouco”, referiu.

O técnico recordou que esta é a primeira experiência dos seus jogadores e do clube em geral em provas nacionais. Ao plantel dá nota positiva em termos exibicionais. “Temos que estar satisfeitos pelo que fizeram, pela atitude e pelo comportamento que tiveram”.

O treinador não esconde que havia muita expectativa à volta do primeiro jogo do campeonato. “É a primeira participação da Escola Crescer em campeonatos nacionais. Preparamos a prova com muito zelo. São miúdos que, quase todos, têm feito o seu trajecto na Escola Crescer. Havia muita expectativa e ansiedade, mas os miúdos deram uma resposta muito forte”.

Na próxima jornada, a formação treinada por José Teixeira joga fora com o Varzim.

Foto de Escola Crescer