Escola Crescer soma terceiro lugar no Ataense Easter Cup e vence a Taça Jovim em benjamins

A Escola Crescer de Bragança arrecadou o terceiro lugar na Taça D ´Oiro da competição e venceu a Taça Jovim.

Além da formação brigantina, participaram as equipas portuguesas do CR Ataense, a Academia Mar Foot, Benfica de Paredes, Sporting de Vila Nova de Gaia, Escola Hernâni Gonçalves, Vitória Sport Club e Penafiel e as espanholas do ED Val Miñor.

Foto de Escola Crescer