Escola de atletismo nos planos da nova direcção do GCB

Defensor da formação de atletas, Carlos Fernandes avança ao Nordeste que já está em projecto uma escola de atletismo.

“Queremos reforçar a formação e formar uma escola de atletismo. Está em fase de projecto, ainda é muito embrionário, mas estamos a estudar as várias possibilidades para avançar com o projecto. Posso mesmo dizer que nesta altura já estamos em conversações em relação às instalações para a escola”, adiantou.

Nos 30 anos de história do Ginásio Clube de Bragança foram vários os atletas que fizeram formação no clube. Rui Muga, actualmente no CAM e que é presença assídua na selecção nacional de corrida de montanha, e Ricardo Ribas, atleta do SLB, passaram pelo GCB.

Actualmente jovens como João Melgo ou Eva Fernandes já representam o clube em várias competições regionais e nacionais.

O GCB conta com 60 atletas e a vontade é chegar aos 100, mas Carlos Fernandes admite que é uma meta difícil de atingir. “É complicado mas vamos tentar”.

E para cativar mais pessoas para a prática do atletismo, Carlos Fernandes pretende levar pequenas iniciativas a outras localidades.

A Corrida das Cantarinhas mantém-se na agenda da nova direcção.