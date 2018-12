Escola de Natação de Bragança a crescer de forma sustentada

Em Novembro foram 43 as medalhas conseguidas pelos jovens nadadores no Campeonato Regional de Absolutos de Natação, realizado na cidade brigantina. A escola conta com 34 atletas em escolas, cadete A e B, infantis, juvenis e seniores.

O projecto não surgiu do nada. Este resultou de um percurso anterior, iniciados pelos serviços municipais da autarquia, que mais tarde levou à formação da escola em 2014.

Os órgãos sociais são compostos por pais dos jovens nadadores, que assumem assim um papel importante na construção e na formação do grupo.

Hugo Pereira é o presidente da ENB, um cargo que assumiu em outubro passado, e não esconde a vontade de ver crescer, aumentando, para isso, o número de atletas.

“Trinta e quatro nadadores já é um número razoável. É possível aumentar? Sim, é. Isso era óptimo. Até porque já teríamos capacidade para ter dois treinadores permanentes”, referiu.