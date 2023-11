Escola de Natação de Bragança e Escola Municipal de Natação de Vinhais/FC Vinhais arrecadam prémios no Peso da Régua

A Escola de Natação de Bragança participou com oito nadadores e arrecadou um total de 35 pódios, nas várias categorias.

No Torneio de Nadador Completo de Infantis, Martim Pereira conseguiu o primeiro lugar na categoria de Infantis B Masculino com 1085 pontos. A Leonor Matela ficou em o terceiro lugar na categoria de Infantis B Feminino com 615 pontos. Com este resultado, os atletas qualificaram-se para o Estágio Inter-regional de Infantis, que se vai realizar nos dias 6 e 7 de Janeiro.

Nos Campeonatos Regionais de Absolutos, Anita Gonçalves apurou-se para o Torneio Zonal Norte, que decorre em Bragança, de 15 a 17 de Dezembro.

Tiago Machado, treinador da Escola de Natação de Bragança, gostou da prestação dos nadadores.“ A prestação, no geral, foi boa. Foi a primeira prova esta época, cumprimos com os objectivos estabelecidos e fico contente”.

A Escola Municipal de Natação de Vinhais/ Futebol Clube de Vinhais (ENV/FCV) esteve presente com 6 atletas.

Ana Magno, em 200 metros mariposa, conquistou o terceiro lugar. “Obtivemos uma medalha pela Ana, mas os outros nadadores também estiveram muito bem e todos conseguiram melhorar os tempos”, referiu Márcio Doreta, técnico da ENV/FCV.

A Escola de Natação de Bragança vai marcar presença no Festival de Escolas Técnicas e Alternadas, em Dezembro, no Peso da Régua.

A Escola Municipal de Natação de Vinhais/ Futebol Clube de Vinhais vai competir no Torneio de Nadador Completo, nos dias 14 e 15 de Janeiro, em princípio, em Vila Real.

Foto de Município de Vinhais