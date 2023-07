Escola de Natação de Bragança soma 18 pódios nos Campeonatos Regionais de Verão

As Piscinas Municipais de Santa Marta de Penaguião receberam no sábado e domingo os Campeonatos Regionais de Verão e Torregri III Cadetes A da Associação Regional de Natação do Nordeste (ARNN).

A Escola de Natação de Bragança (ENB) participou com 11 atletas e somou 18 pódios nos diferentes estilos da natação.

Matilde Teixeira alcançou a segunda posição nos 800m livre femininos e David Matos também conseguiu o mesmo lugar em masculinos na categoria de juniores/seniores.

Bianca Gonçalves destacou-se nos 200m mariposa com um primeiro lugar em juniores/seniores e foi segunda em absolutos. Em 400m estilos, a nadadora brigantina terminou na segunda posição na categoria de juniores/seniores e a terceira em absolutos.

Quanto a Anita Gonçalves alcançou o terceiro lugar em 200m estilos, na categoria de infantis e em 100 metros costas.

Sofia Correia subiu ao pódio em 50m livres no terceiro lugar em juniores/seniores, foi segunda em 100m costas e terceira em absolutos na mesma disciplina. Em 200m costas, a brigantina somou o terceiro lugar.

Ainda no sector feminino, Iara Matela alcançou a terceira posição em juvenis 400m estilos.

Por equipas, a Escola de Natação de Bragança terminou no segundo lugar em 4x50m estilos com Bianca Gonçalves, Sofia Correia, Anita Gonçalves e Iara Matela, e foi terceira em 4x50m livres com Benedita Carvalho, Leonor Afonso, Leonor Matela e Matilde Teixeira.

Em masculinos, Martim Pereira conquistou o segundo lugar em cadetes 100m costas e em 200m estilos.

Os Campeonatos Regionais de Verão e Torregri III Cadetes A da Associação Regional de Natação do Nordeste (ARNN) contaram com 103 nadadores (56 masculinos e 47 femininos) em representação de nove clubes.

Foto de ENB