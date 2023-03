Escola de Natação de Vinhais/FCV com boa prestação nos Campeonatos Regionais de Natação no Peso da Régua

A Escola de Natação de Vinhais/Futebol Clube Vinhais somou a segunda participação num Campeonato Regional de natação.

O clube vinhaense competiu, nos dias 11 e 12 de Março, nos Campeonatos Regionais de Infantis, Juvenis e Absolutos + Torregri II de Cadetes, que se realizaram na Piscina Municipal do Peso da Régua.

Ana Magno destacou-se em infantis ao conseguiu um lugar no pódio. A jovem nadadora alcançou o terceiro lugar nos 800 metros Livres. Neste escalão competiram ainda Lara Ferreira e Mariana Silva. Em juvenis, a ENV/FCV fez-se representar por Daniel Pires e Francisco Ribeiro.

Em cadetes, Filipe Pires venceu todas as provas em que participou, obtendo uma boa prestação. Martim Guedes também competiu em cadetes. Os dois nadadores foram convocados para estágio de capacitação técnica que se realiza amanhã, dia 18, no Peso da Régua.

Márcio Doreta, técnico da ENV/FCV, destacou o trabalho e a evolução dos atletas. “Penso que estamos a evoluir bem, fruto de muito trabalhado e dedicação de todos os envolvidos no processo”.

A mesma opinião é partilhada por Hélder Magno, director técnico da escola. “Vinhais tem a escola de natação cientificada com o nível 1. Com todas as mudanças que implementamos os resultados tendem a aparecer”.

A Escola de Natação de Vinhais/ Futebol Clube de Vinhais participou com nove atletas nos Campeonatos Regionais de Infantis, Juvenis e Absolutos + Torregri II de Cadetes, competição que contou com 139 atletas em representação de oito clubes.