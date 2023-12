Escritor José Rentes de Carvalho é a Personalidade do Norte 2023

Depois da atribuição da distinção ao arquitecto Álvaro Siza Vieira, em 2021, e à pintora vilaflorense Graça Morais, em 2022, a Personalidade do Norte, em 2023, foi atribuída ao escritor, cujos pais são naturais de Estevais, no concelho de Mogadouro. José Rentes de Carvalho, que nasceu no dia 15 de maio de 1930, em Vila Nova de Gaia, referiu, na cerimónia de entrega do galardão, que, embora tenha “começado tarde demais” a receber distinções, que se sentia “muito honrado, contente e feliz pela atribuição do prémio”. Receber prémios já em idade mais tardia faz com que a sua capacidade de agradecer seja “modesta”, como o próprio frisou. O escritor, que frequentou o Liceu Alexandre Herculano, no Porto, e prosseguiu os estudos em Viana do Castelo e em Vila Real, formou-se em Línguas Românicas e Direito, na Faculdade de Letras e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Desde 1956, José Rentes de Carvalho vive em Amesterdão. Neste momento, divide tempo entre a Holanda e Portugal. Foi obrigado a abandonar o país por motivos políticos, durante a ditadura do Estado Novo, tendo vivido, inicialmente, no Brasil e, depois, em Nova Iorque e em Paris. Na Holanda, onde se licenciou novamente, trabalhou na embaixada brasileira e foi ainda professor universitário de Literatura Portuguesa, entre 1964 e 1988. Depois começou a dedicar-se exclusivamente à escrita e à colaboração em jornais e revistas literárias. A sua extensa obra, dedicada à ficção, ensaio, crónica e diário, que conta com obras como “Montedor”, 1968, “Com os Holandeses”, 1972, “Portugal, a Flor e a Foice”, 1975, “A Sétima Onda”, 1984, “A Amante Holandesa”, 2003, “Os Lindos Braços da Júlia da Farmácia”, 2011, “Tempo Contado”, 2012, “Pó, Cinza e Recordações”, 2015, “Trás- -Os-Montes, o Nordeste”, 2017, tem sido publicada em Portugal e na Holanda. José Rentes de Carvalho já foi premiado com o Grande Prémio de Literatura Biográfica APE, pelo livro Tempo Contado, em 2011, e com o Grande Prémio de Crónica APE, com o livro Mazagran, em 2013. A 10 de Junho de 1991 foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Em 1992 foi-lhe atribuída a medalha de ouro da cidade de Vila Nova de Gaia. O prémio Personalidade do Norte 2023 foi entregue ao escritor, no fim de Novembro, pelas mãos do presidente da CCDR-N, António Cunha, durante o “Fórum Competitividade Regional e Pós 2030: o Norte na União Europeia”, que aconteceu na Fábrica de Santo Thyrso, em Santo Tirso.