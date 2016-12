Esperança ainda mora no GDB

Foi uma vitória importantíssima da formação de Zé Gomes na jornada 14 do Campeonato de Portugal Prio. É que o resultado mantém o GDB na corrida ao segundo lugar, posição que dá acesso à fase de subida, pois a distância pontual para a AD Oliveirense, que esta jornada empatou sem golos no terreno do SC Mirandela, baixou para seis pontos.

Na próxima jornada, agendada para o dia 8 de Janeiro, AD Oliveirense e GDB encontram-se e é uma partida decisiva para as aspirações dos brigantinos. É que um resultado negativo afasta o Bragança da corrida ao segundo lugar.