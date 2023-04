Estádio Municipal de Mogadouro recebe no sábado a final nacional do KM Jovem

Mogadouro recebe no próximo sábado a final nacional do KM Jovem. A competição da Federação Portuguesa de Atletismo, inserida no campanha “Viva o Atletismo”, leva à vila mogadourense 132 atletas, masculinos e femininos, em representação das 22 associações distritais do país.

Cada selecção distrital será representada por seis atletas, nos escalões de sub-16 e sub-18, que vão competir na distância de 1000 metros.

A prova, que conta na organização com o Município de Mogadouro e a Associação de Atletismo de Bragança (AAB), dá visibilidade à modalidade e pode contribuir para a captação de mais atletas. “É sempre importante receber competições nacionais. Exige de nós, associação, mais qualidade organizativa e outro empenho. É uma forma de promover e de chegar junto dos praticantes mais jovens do distrito que ainda não praticam a modalidade”, destacou Rodolfo Moreno, presidente da AAB.

As selecções distritais da Associação de Atletismo de Bragança serão representadas pelos atletas Rodrigo Moreira (GCB) e Joana Leite (GCB) em sub-16, e Cláudia Fernandes (EAM Mogadouro), Camila Moreira (GCB), Alexandre Palmeiro (GCB) e Lauriclenes Estevão (GCB) em sub-18.

O processo de selecção não foi fácil devido à realização de outras provas no dia da qualificação para o nacional. “No dia em que se realizou a fase distrital realizaram-se outras provas em simultâneo, no âmbito do desporto escolar, que acabaram por retirar atletas à fase de qualificação. A fase distrital do KM Jovem foi pouco participada”, explicou.

Rodolfo Moreno não cia expectativas em relação à participação das selecções distritais da AAB, pois trata-se de jovens atletas que estão a dar os primeiros passos no atletismo. “A expectativa é que estes seis atletas tenham uma boa experiencia a competir com atletas de outros pontos do país. Não há expectativas de conquistar medalhadas pois estes jovens estão a iniciar-se na modalidade”.

A final nacional do KM Jovem tem início às 15h30, no sábado, no Estádio Municipal de Mogadouro, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 17h00.

Em prova vão estar 132 jovens atletas de todo o país, seis dos quais vão representar a selecção da Associação de Atletismo de Bragança.