Estágio da Selecção Nacional sub-18 no distrito de Bragança deu um empate e uma derrota

A preparação dos sub-18 para a fase de qualificação do Europeu de Futsal sub-19 começou com um empate a três bolas com a Espanha.

No jogo realizado, na passada terça-feira, em Bragança, a formação das quinas adiantou-se no marcador aos 12 minutos através de Tomás Reis. Entretanto, a formação espanhola conseguiu dar a volta com golos de Insue e Calvo. Ainda antes do intervalo, Izaquel Té restabeleceu a igualdade.

Na segunda metade, a Espanha voltou à vantagem com um golo de Manuel Manuel e já perto final do jogo Tomás Reis bisou e fixou o resultado em 3-3.

No segundo encontro, em Vila Flor, na passada quarta-feira, Portugal perdeu por 5-1. O único golo de Portugal foi apontado por Izaquel Té.