Estrelas Brigantinas assinalam Dia Nacional do Minibasquete

O Dia Nacional do Minibasquete é comemorado no sábado, dia 10 de Junho. Associação distritais de basquetebol e clubes organizam uma série de actividades para comemorar a data e em Bragança não é excepção.

O Estrelas Brigantinas têm agendada uma manhã recheada de jogos, concursos e actividades lúdicas para os mais novos, entre os 6 e os 12 anos.

O clube brigantino vai contar com as participações dos jovens basquetebolistas do Mirandela Basquete Clube, Grupo Desportivo Macedense e de alunos das escolas da cidade. “Tivemos o cuidado de procurar as escolas e trazer os alunos para a nossa actividade. É uma forma de promover a modalidade e de aumentar o número de atletas”, referiu Paulo Lourenço, técnico do Estrelas Brigantinas.

O minibasquete ganha cada vez mais importância na promoção da modalidade e tem “características muito próprias”. “É adaptado à criança e as regras são ligeiramente diferente do basquetebol competição, pois é virado para o desenvolvimento e sucesso da criança”.

“O Dia Nacional do Minibasquete” está marcado para sábado com início às 10h00, no Pavilhão da Coxa. Inicialmente, as actividades e jogos iam realizar-se na Praça Camões, mas devido à previsão de mau tempo o local foi alterado.