Estrelas Brigantinas avançam com equipa sénior

Depois de consolidado o trabalho na formação, o Estrelas Brigantinas prepara-se para dar um importante passo no desenvolvimento da modalidade. O emblema de Bragança, fundado em 2009, vai avançar com uma equipa de seniores masculinos.

A ideia já algum tempo que era partilhada por todos os elementos do clube, mas o impulso que necessitava veio de Nuno Lopes, fundador do clube e treinador. “A formação sempre foi a preocupação do clube. Nunca tivemos seniores, apesar de já há algum tempo que andávamos a pensar no assunto. Este ano, foi-nos apresentada a proposta pelo Nuno, que foi fundador do clube, e vamos avançar”, explicou o presidente, João Pedro Rebelo.

O clube vai competir no Campeonato Nacional de Basquetebol da II Divisão e a equipa será formada por atletas que fizeram toda a formação no Estrelas Brigantinas e vai contar ainda com alunos do IPB.

A estreia no escalão sénior está a criar expectativas. “Sendo a primeira vez que o clube vai competir em seniores há uma grande expectativa. É uma novidade para nós e requer um pouco mais de atenção e dedicação”, disse João Pedro Rebelo.

Será a estreia do emblema de Bragança nas competições seniores. Já na formação, a novidade é a equipa sub-14 feminina. O clube vai competir em todos os escalões, de minis a sub-18.

No próximo dia 6 de Setembro, o Estrelas fica a conhecer o calendário de jogos do Campeonato Nacional de Basquetebol da II Divisão.