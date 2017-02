Estrelas Brigantinas e SCM vencem em sub-16

No sábado, os brigantinos perderam com o Vitória de Guimarães por 61-81, na jornada dois, numa partida em que a quebra física sentida no terceiro e quarto períodos acabou por condicionar os locais. Aliado ao cansaço a finalização não foi perfeita e a formação das Estrelas pecou ainda nos momentos de transição defesa-ataque.

“Tínhamos apenas oito jogadores e um deles acabou por sair condicionado. Na segunda parte o cansaço foi visível”, disse André Menezes, técnico das Estrelas.

O resultado não abalou os brigantinos que no domingo conseguiram um triunfo por 67-63 frente ao B.C. Limiense.

Ainda em sub-16, o S.C. Mirandela venceu, na passada sexta-feira, o BCVR pela margem mínima, 52-53, e no sábado derrotou os bracarenses do GD André Soares por 74-51.

No Campeonato Nacional de sub-14, o S.C. Mirandela conseguiu uma boa prestação frente ao SC Braga mas acabou perder o encontro por 48-50.

E sub-18 masculinos, as Estrelas Brigantinas perderam, 73-87, com o C.B. Viana do Castelo na jornada três da competição.