Estrelas Brigantinas em bom plano no Torneio Nacional de Clubes de Minibasquetebol

O Estrelas Brigantinas participou, no sábado e domingo, no 3.° Torneio Nacional de Clubes de Sub-12, no Multiusos de Gondomar. Foi uma verdadeira festa do basquetebol para os jovens atletas numa competição que contou com 30 equipas, em representação de 26 clubes e 12 associações, um total de 70 jogos de minibasquetebol. O clube brigantino terminou no 18º lugar.

Trata-se do maior torneio deste escalão etário do país em que o Estrelas Brigantinas realizaram sete jogos. Para os mais pequenos foi uma experiência única. “Tanto a nível social como competitivo foram dois dias fantásticos. Uma experiência inesquecível. Foram dois dias cansativos mas que valeram a pena”, destacou o técnico, Paulo Lourenço.

Os brigantinos já participaram, esta temporada, em dez torneios de minibasquetebol, mas esta foi a primeira vez que jogam com cariz competitivo. Paulo Lourenço considera que foi uma prestação muito positiva dos seus atletas num torneio muito competitivo. “Participaram equipas de todo o país. Em 32 equipas ficamos no 18º lugar, conseguimos vencer dois jogos e até superou um pouco as nossas expectativas. Claro que tivemos jogos muito difíceis mas foi uma boa participação do Estrelas”.

Do Torneio Nacional de Minibasquetebol, os mais novos guardam a experiência e contextos competitivos que os ajudam a evoluir. “Observaram uma realidade diferente daquela que estavam habituados. A nível social também foi importante, pois estavam longe dos pais e tiveram que ser mais autónomos com rotinas diferentes das habituais. Foi excelente”.

Para a formação de minibasquetebol do Estrelas Brigantinas segue-se a participação num torneio em Vila Pouca de Aguiar no dia 5 de Março. Em Abril, o emblema de Bragança organiza também um torneio de minibasquete.