Estrelas Brigantinas organizam Torneio de Street Basket 3x3

Promover a prática de basquetebol e captar mais atletas para a modalidade é com este intuito que o Estrelas Brigantinas promove no dia 19 de Agosto um Torneio de Street Basket 3x3.

A prova vai contar com todos os atletas do emblema brigantino, mas o objectivo é abrir a iniciativa a clubes de outras localidades. “Queremos envolver todos os atletas do Estrelas e alargar a todos os atletas do restante distrito. Contamos envolver todos os nossos atletas, cerca de 80, e esperamos chegar aos 100. Ainda é muito cedo para apontar para um número pois as inscrições só abriram na passada terça-feira”, referiu Paulo Lourenço, técnico do Estrelas Brigantinas.

Há cada vez mais torneios de 3x3 e o Circuito Nacional da Federação Portuguesa de Basquetebol, que já passou por Mirandela e vai chegar a Torre de Moncorvo, tem contribuído para a divulgação do basquetebol. “O 3x3 FIBA, o circuito nacional, está a ser realizado em vários pontos do país. Neste circuito, há um ranking em que os atletas são inscritos e somam pontos. No nosso torneio os atletas vão pontuar para esse ranking o que é um atractivo para os atletas”.

O Torneio de Street Basket 3x3 do Estrelas Brigantinos está marcado para o dia 19 de Agosto, na quadra de jogo da sede do clube, em Bragança. Podem participar atletas dos escalões de sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e seniores, masculinos e femininos.