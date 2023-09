Estrelas Brigantinas recebe certificação de escola de minibasquete

O Estrelas Brigantinas já é uma escola certificada de minibasquete. O emblema brigantino foi reconhecido pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

Trata-se um selo que garante a qualidade na formação de atletas, sendo por isso um motivo de orgulho para toda a estrutura. “É uma importância enorme porque a aposta na formação parte sempre dos escalões mais baixo, neste caso do minibasquetre. É o culminar de um trabalho iniciado na época passada em que cumprimos com todos os requisitos pedidos pela federação. Para nós é um orgulho, pois é a primeira vez que o grupo tem esta distinção”, destacou Paulo Lourenço, responsável pelo minibasquete.

Para garantir a certificação o clube brigantino teve que cumprir vários requisitos, como ter 25 atletas inscritos no minibasquete, ter treinadores certificados, organizar várias actividades a nível da Associação de Basquetebol de Bragança e inter-associações, e ter os escalões seguintes de formação, no caso do Estrelas sub-14 e sub-16 masculinos.

Paulo Lourenço não tem dúvidas que este carimbo de qualidade aumenta a responsabilidade do clube na formação de atletas. “É fácil crescer, mas manter a qualidade não é tão fácil. Esta época avançamos com mais equipas, nomeadamente sub-14 femininos. Temos uma responsabilidade enorme porque queremos renovar este certificado”, concluiu.

O Estrelas Brigantinas conta com cerca de 80 atletas, sendo que 30 estão inscritos no minibasquete.