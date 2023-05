Estrelas Brigantinas vencem Juventude Pacense

Os brigantinos venceram o CDC J. Pacense por 26-61. Um resultado que para o técnico resultado do trabalho colectivo e da entrega dos jogadores. “Os jogadores emprenharam-se e corresponderam com uma boa performance em campo. Vamos continuar a trabalhar no duro nos treinos para cumprirmos os objectivos na recta final da temporada”, referiu João Faria.

Na próxima jornada, agendada para o dia 20 de Maio, o Estrelas Brigantinas recebem a UAA Aroso C.

Quanto à formação sub-14 sofreu uma pesada derrota em casa, 24-102 com o Powertogether Basket, um jogo a contar para o Torneio Inter-associações da A.B. Porto.