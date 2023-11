Estrelas Brigantinas vencem Paredes Basket por 58 pontos de diferença

Ao intervalo a equipa de Nuno Lopes já vencia por 51-13, numa primeira parte muito desnivelada, com a equipa brigantina a ser mais eficaz. Na segunda metade, o domínio das Estrelas Brigantinas manteve-se e o resultado foi 93-35, uma vitória por 58 pontos de diferença para a equipa da casa.

Quanto aos parciais nos quartos, os resultados foram: 1º quarto 19-4, 2º quarto 32-9, 3º quarto 20-9 e 4º quarto 22-13.

Nuno Lopes, treinador do Estrelas Brigantinas, mostrou-se satisfeito por regressar às vitórias, depois da derrota ao cair do pano com a Associação Académica de Trás-os-Montes e Alto Douro (89-91). "Alguém tinha de pagar a factura do último jogo. Jogámos melhor, com mais cabeça, contra uma equipa diferente, que mostrou outro tipo de dificuldades e o desnível do resultado foi muito grande. Este jogo dá moral à equipa para continuar a trabalhar”.

O treinador do Paredes Basket, Pedro Silva, reconheceu a superioridade das Estrelas Brigantinas. "A equipa da casa demonstrou ser mais forte, fez muita pressão durante todo o jogo e nós não conseguimos dar resposta à capacidade do adversário. Com um resultado de 93-35, está tudo dito. As Estrelas Brigantinas estão de parabéns, apresentaram uma equipa bem preparada, sobretudo fisicamente. O Paredes Basket existe apenas há três anos e temos jogadores com pouca experiência. Pretendemos continuar a crescer, para alcançar melhores resultados".

Na mesma série, o Mirandela Basquete Clube venceu na visita ao Clube Basquetebol de Penafiel, por 63-70, no sábado.

Com este desfecho, as Estrelas Brigantinas e o Mirandela Basquete somam 7 pontos em 4 jogos e estão nos lugares cimeiros da Zona Norte C. O Paredes Basket ocupa o último lugar, com 4 pontos, enquanto o Clube Basquetebol de Penafiel está no penúltimo posto também com 4 pontos.

O Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina vai fazer uma pausa na próxima semana. Na quinta jornada da competição, as Estrelas Brigantinas visitam o LAC Basquetebol Clube, em Lousada, a 19 de Novembro, já o Mirandela BC recebe o Club 5basket sub-23 no dia 18 de Novembro.