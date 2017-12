Estrelas, S.C. Mirandela e Macedense mantêm vivo o basquetebol no distrito de Bragança

O S.C. Mirandela conta, esta temporada, com cerca de 80 jovens basquetebolistas, sendo que 30 pertencem aos escalões de minibasquetebol, neste caso em sub-10 e sub-12.

Um número que deixa radiantes os responsáveis da secção de basquetebol, pois pelo segundo ano consecutivo o clube da cidade do Tua garantiu o estatuto de “Escola de Formação”. Este título resultou de uma candidatura, no âmbito da formação, à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).