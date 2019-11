Estudantes Africanos, Vimioso e Argozelo seguem para os quartos-de-final da Taça FirstStop

Em Vila Flor, os locais empataram sem golos com os Estudantes Africanos. Um resultado que não chegou para colocar a equipa de Tavinho Rodrigues na próxima fase da competição já que tinha perdido na primeira mão da primeira eliminatória por 3-0.

Já o Argozelo deu goleada. A jogar em casa os comandados de Lopes da Silva venceram por 5-0 o F.C. Vinhais, depois do 1-2 conseguido no primeiro encontro.

Gonçalo Pereira, Michel Camargos, Rui e Patrick, que bisou, apontaram os golos da vitória.

No Municipal de Vimioso marcaram-se sete golos com a turma da casa a conseguir um triunfo por 5-2 diante do Grupo Desportivo de Sendim. Aqui a eliminatória estava em aberto, após o 2-2 da primeira mão, mas a turma de Eurico Martins resolveu com golos de Miguel Diz (10’, 69’), João Soares (32’), Felipe Magalhães (90’+2) e João Victor (90’+4). Para o Sendi marcaram Caio (25’) e Alekssander (50’).

Vimioso, Estudantes Africanos e Argozelo seguem para os quartos-de-final e juntam-se ao Rebordelo, Macedo, Mirandês, Carção e Vilariça, que tinham ficado isentos da primeira eliminatória.