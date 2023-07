Eva Fernandes bate recorde distrital e Cláudia Rodrigues é vice-campeã nacional

Eva Fernandes somou mais um recorde. A atleta brigantina participou nos Campeonatos Nacionais de Clubes, em Viana do Castelo, onde representou o Grupo Recreativo Eirense, na 1.ª Divisão feminina.

A atleta bateu o recorde distrital e pessoal dos 3000 metros obstáculos com a marca de 11.06.50 minutos. A melhor marca pertencia, até domingo, a Raquel Cantante (UCE) e foi alcançada em 2019.

Eva Fernandes contribuiu para o sexto lugar do Grupo Recreativo Eirense na 1.ª Divisão feminina. O vencedor foi o Sporting CP.

Já na 2.ª Divisão feminina, destacou-se a também brigantina Cláudia Rodrigues em representação da ADRAP Madeira ao venceu no salto em altura (1,67 m). A atleta competiu ainda nos 100 metros barreira, conseguindo o quinto lugar.

Em termos colectivos, Cláudia Rodrigues ajudou a formação madeirense a ficar na segunda posição, logo atrás da AC Póvoa de Varzim, campeã nacional.

Os Campeonatos Nacionais de Clubes realizaram-se nas pistas Manuela Machado e no Jardim da Marina, em Viana do Castelo, onde se apuram os Campeões Nacionais de Atletismo da primeira, segunda e terceira divisões.

A prova foi organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo, com apoio da Associação de Atletismo de Viana do Castelo e do Município de Viana do Castelo.