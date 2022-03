Eva Fernandes e Pedro Carneiro entre os dez melhores atletas por escalão nos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto

A “Cidade Berço” foi, este sábado, uma autêntica montra do atletismo nacional. Cerca de 600 atletas, em representação de mais de 70 clubes, participaram nos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto. A prova regressou após a paragem de um ano, devido à pandemia.

Atenções viradas para os brigantinos Pedro Carneiro e Eva Fernandes, ambos do Grupo Recreativo Eirense.

Eva Fernandes terminou os quatro quilómetros de prova em 15 minutos e 27 segundos e alcançou a sexta posição em sub-23 femininos. Na geral, a brigantina foi 22ª num universo de 108 atletas.

A vencedora do escalão de sub-23 foi a atleta do RunTejo, Bárbara Neiva, seguida de Rita Coelho (Casa do Benfica de Faro) na segunda posição e de Raquel Sampaio da U.D. Várzea.

No sector masculino, Pedro Carneiro também conseguiu um sexto lugar em M45, com o tempo de 13 minutos e 43 segundos. O atleta brigantino foi 116º da geral, num total de 245 atletas.

Os vencedores dos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto foram Samuel Freire (Vitória de Setúbal) em masculinos e Neide Dias (Feirense) em femininos

A nível colectivo sagrou-se campeão o Benfica, título conquistado por Etson Barros (2.º), Samuel Barata (3.º), Duarte Gomes (5.º) e Alexandre Figueiredo (6.º), à frente do Recreio de Águeda e do Sporting de Braga.