Eva Fernandes sagra-se campeã distrital de corta mato longo

Depois de ter contribuído para a subida do Grupo Recreativo Eirense à primeira divisão feminina de clubes e para o oitavo lugar na Final dos Campeonatos Nacionais de Clubes de Pista Coberta, Eva Fernandes conquistou, este domingo, o título de campeã distrital de corta mato longo em absolutos da Associação de Atletismo de Coimbra.

A atleta natural de Bragança concluiu os 5800 metros de prova em 00:19:16 minutos. A competição serviu de preparação para o nacional. “A prova correu bem, o percurso era exigente e rápido. Eram quatro voltas, tentei gerir a prova. Isto também ajuda como uma preparação para o corta mato nacional curto”, referiu a brigantina.

Eva Fernandes vai participar no Campeonato Nacional de Corta Mato Curto no próximo dia 18 de Março. Antes, no dia 12, vai competir no Campeonato Distrital de Corta Mato Curto.