Eva Fernandes sagra-se campeã distrital em pista coberta

Eva Fernandes, atleta natural de Bragança, conquistou este fim-de-semana dois títulos distritais a nível individual e dois colectivos no Campeonato Distrital de Coimbra de Absolutos de Pista Coberta em representação do Grupo Recreativo Eirense.

Foi a primeira vez que a brigantina venceu em pista coberta. Conquistou o lugar mais alto no pódio dos 1500 metros com o tempo de 04:56.08 e nos 3000 metros com a marca de 10:41.54.

A atleta transmontana realizou três provas em dois dias, o que trouxe, naturalmente, algum desgaste físico, mas não a impediu de bater o recorde pessoal nos 1500 metros. “As provas nunca são fáceis e eu como estou não habituada a fazer provas de pista coberta, e foram três num fim-de-semana, foi muito desgaste. Não sou experiente nos 1500 mas consegui bater o meu recorde pessoal. O objetivo era conseguir fazer recorde pessoal nos 3000 metros, mas não foi possível. Mas, senti-me bem e ajudei o clube”, referiu.

Eva Fernandes contribuiu ainda para o título distrital por equipas do Grupo Recreativo Eirense na Estafeta 4x400 metros, com o tempo de 04:26.00, e a conquista do título distrital colectivo absoluto.

O Campeonato Distrital de Coimbra de Absolutos de Pista Coberta realizou-se este fim-de-semana, na Expocentro de Pombal.